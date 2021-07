22.07.2021 ( vor 4 Tagen )



In vielen Branchen tragen Menschen Arbeitskleidung. Bei der Frage, wer sich um die Reinigung kümmern muss, geht es ins Detail. So geht es etwa auch darum, ob die Kleidung vorgeschrieben ist. In vielen Branchen tragen Menschen Arbeitskleidung. Bei der Frage, wer sich um die Reinigung kümmern muss, geht es ins Detail. So geht es etwa auch darum, ob die Kleidung vorgeschrieben ist. 👓 Vollständige Meldung