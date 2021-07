22.07.2021 ( vor 1 Woche )



In Los Angeles steht der ehemalige Filmmogul Harvey Weinstein vor Gericht. Dem bereits verurteilten Sexualstraftäter werden Vergewaltigung und sexuelle Nötigung in mehreren Fällen vorgeworfen - ihm droht eine Haftstrafe von bis zu 140 Jahren. Doch Weinstein beteuert weiter seine Unschuld. In Los Angeles steht der ehemalige Filmmogul Harvey Weinstein vor Gericht. Dem bereits verurteilten Sexualstraftäter werden Vergewaltigung und sexuelle Nötigung in mehreren Fällen vorgeworfen - ihm droht eine Haftstrafe von bis zu 140 Jahren. Doch Weinstein beteuert weiter seine Unschuld. 👓 Vollständige Meldung