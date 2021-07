23.07.2021 ( vor 8 Stunden )

Die deutsche TV-Legende Alfred Biolek ist tot. Er starb Freitagfrüh 87-jährig in Köln, wie sein Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie der dpa sagte. Biolek gilt als einer der Pioniere der Talk- und Kochshows in Deutschland. Auch im ORF war Biolek immer wieder zu sehen – so moderierte er die Abendshow, in der die allererste Ziehung von Lotto „6 aus 45“ vonstatten ging.