Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 6 Stunden



Helene Fischer spricht zu ihren Fans: Neues Album kommt 01:39 Schlagerqueen Helene Fischer sprach jetzt in einer Videobotschaft zu ihren Fans und hatte auch eine große Überraschung im Gepäck: Ihr neues Album soll noch in diesem Jahr erscheinen. Außerdem verriet sie vorab Details zu ihrer ersten Single, die im August als Duett rauskommt.