Hunter Biden ist Maler. In einer New Yorker Galerie stellt der Sohn des US-Präsidenten nun seine Gemälde aus - und bietet sie zum Kauf an. Bis zu einer halben Million Dollar sollen die Kunstwerke kosten. Das Hobby des 51-Jährigen droht für seinen Vater daher zum Politikum zu werden.