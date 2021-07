25.07.2021 ( vor 3 Stunden )



Das hatte sich Simon Geschke komplett anders vorgestellt. Direkt von der Tour de France reist der Radprofi nach Tokio. Doch bei den Olympischen Spielen darf er nicht starten - ein positiver Coronatest verbannt ihn in Das hatte sich Simon Geschke komplett anders vorgestellt. Direkt von der Tour de France reist der Radprofi nach Tokio. Doch bei den Olympischen Spielen darf er nicht starten - ein positiver Coronatest verbannt ihn in Quarantäne . Und damit direkt hinein in einen "Albtraum". 👓 Vollständige Meldung