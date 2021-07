25.07.2021 ( vor 17 Stunden )



In einer Diskussion schildert Grünen-Chefin Baerbock einen aus ihrer Sicht bedenklichen Vorfall in ihrem Umfeld. Dabei benutzt sie auch das in dem geschilderten Ereignis verwendete "N-Wort". Als sich offenbar eine Zeitung der Geschichte annehmen will, geht die 40-Jährige in die Offensive. In einer Diskussion schildert Grünen-Chefin Baerbock einen aus ihrer Sicht bedenklichen Vorfall in ihrem Umfeld. Dabei benutzt sie auch das in dem geschilderten Ereignis verwendete "N-Wort". Als sich offenbar eine Zeitung der Geschichte annehmen will, geht die 40-Jährige in die Offensive. 👓 Vollständige Meldung