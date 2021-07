28.07.2021 ( vor 8 Stunden )



Langsam, aber sicher klettert die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland immer weiter nach oben. Doch wie umgehen mit den steigenden Werten? RKI-Chef Wieler will die Inzidenz als "Leitindikator" beibehalten - und widerspricht damit Gesundheitsminister Spahn. Langsam, aber sicher klettert die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland immer weiter nach oben. Doch wie umgehen mit den steigenden Werten? RKI-Chef Wieler will die Inzidenz als "Leitindikator" beibehalten - und widerspricht damit Gesundheitsminister Spahn. 👓 Vollständige Meldung