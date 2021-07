Am 26. September ist Bundestagswahl, mehr als 60 Millionen Menschen sind stimmberechtigt. Aber wie funktioniert die Wahl eigentlich? Und was ist dieses Mal...

In zwölf Schritten zum ETF: Das ABC der ETFs Was ist ein Sparplan? Was bedeutet MSCI? Welche Anbieter gibt es? So viele Begriffe müssen Sie nicht kennen, um mit dem Investieren zu beginnen. Die wichtigsten...

sueddeutsche.de vor 6 Tagen - Wirtschaft Auch berichtet bei • Welt Online