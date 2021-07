30.07.2021 ( vor 3 Stunden )



Nach den Feierlichkeiten zum 4. Juli kommt es in einer Stadt in den USA zu einem Deltaausbruch. Die amerikanische Gesundheitsbehörde zieht aus den Daten besorgniserregende Schlüsse zur Ansteckungsgefahr. Der "New York Times" liegt ein interner Bericht vor, der auch auf die Virenlast von Geimpften eingeht.