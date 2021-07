31.07.2021 ( vor 2 Stunden )

In wenigen Wochen startet die Schule in ein neues Semester. Geht es nach der Regierung, soll voller Präsenzbetrieb stattfinden. Unter welchen Regeln dieser erfolgen wird, ist noch nicht umfassend klar – Details will ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann kommende Woche kommunizieren. Erste Punkte des Konzepts sind schon bekannt: Fallen soll offenbar auch die Testpflicht für geimpfte Schülerinnen und Schüler