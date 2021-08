03.08.2021 ( vor 5 Stunden )



Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo gewinnt in Tokio die Goldmedaille. Die 27-Jährige springt in ihrem letzten Versuch 7,00 Meter und setzt sich damit vor der Amerikanerin Brittney Reese und Ese Brume aus Nigeria durch.