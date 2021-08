03.08.2021 ( vor 6 Stunden )



Nach dem phänomenalen Halbfinale wäre alles andere eine Überraschung gewesen: Gold über 200 Meter geht nach 2016 in Rio auch bei den Olympischen Spielen in Tokio an Elaine Thompson-Herah. Die Zeit der Jamaikanerin ist erneut sensationell, aber kein Nach dem phänomenalen Halbfinale wäre alles andere eine Überraschung gewesen: Gold über 200 Meter geht nach 2016 in Rio auch bei den Olympischen Spielen in Tokio an Elaine Thompson-Herah. Die Zeit der Jamaikanerin ist erneut sensationell, aber kein Weltrekord . Das ist irgendwie eine gute Nachricht. 👓 Vollständige Meldung