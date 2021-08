RKI meldet Corona-Zahlen: 7-Tage-Inzidenz steigt auf 18, 5 – 3.571 Neuinfektionen

suzanne forsström RT @RND_de: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Deutschland seit vier Wochen an. Laut #RKI liegt die Inzidenz am Mittwochmorgen… vor 2 Stunden RND Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Deutschland seit vier Wochen an. Laut #RKI liegt die Inzidenz am Mit… https://t.co/OALX28Z6Yv vor 2 Stunden LN_Online Die #Corona-Zahlen im Norden steigen weiter an. Das Land #SchleswigHolstein meldet am Abend eine Sieben-Tage-… https://t.co/i2OULKN7nS vor 13 Stunden 🏳️‍🌈Ruth🐭🇪🇺 RT @RND_de: Das #RKI meldet am Dienstagmorgen 1766 Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit 17,9 höher als noch vor einer Wo… vor 21 Stunden RND Das #RKI meldet am Dienstagmorgen 1766 Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit 17,9 höher als noch… https://t.co/1d3vauhYii vor 1 Tag Þeodisk ЯantaloT🎮👽 @yaguza das weiß ich nicht. ich finde allerdings folgende zahlen: um die 4000 #impfdurchbrüche bis anfang juli… https://t.co/lVR3sYoOBA vor 3 Tagen