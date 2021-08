RKI meldet 3539 Neuinfektionen: Inzidenz steigt auf 19,4

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle deutlich gestiegen. Auch die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder an. Das RKI...

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt erneut, ebenso wie die Zahl der Neuinfektionen. Mit 803 Fällen mehr als am Mittwoch...

Berlin (dpa) - Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montagmorgen lag sie bei 17, 8 - am...

Vor knapp einem Monat lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 4,9. Nun steigt sie seit Wochen kontinuierlich an. Neben fast 1800 neuen Infektionsfällen, meldet...

Fallzahlen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 17,8 Auch in der erste Augustwoche steigen die Corona-Zahlen in Deutschland weiter an. Das RKI meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 17,8 sowie 847...

Berliner Morgenpost vor 3 Tagen - Vermischtes