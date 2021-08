11.08.2021 ( vor 3 Tagen )

Wegen der dramatischen Verschlechterung der Sicherheitslage in Afghanistan schieben die Niederlande und Deutschland vorerst keine abgelehnten Asylwerber mehr dorthin ab. „Der Innenminister (Horst Seehofer, CSU, Anm.) hat aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Sicherheitslage entschieden, Abschiebungen nach Afghanistan zunächst auszusetzen“, sagte ein Sprecher des deutschen Innenministeriums am Mittwoch der dpa in Berlin. Österreich bleibt indes bei Abschiebungen.