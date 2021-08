12.08.2021 ( vor 5 Tagen )



Nächste Woche Montag tritt Jan Hofer seinen neuen Job als Anchorman von "RTL Direkt" an. Wie schon in der letzten Ausgabe der "Tagesschau" angedeutet, hat der 69-Jährige vom Tragen einer Krawatte beim Dienst genug. So soll es auch in Zukunft bleiben, wie er jetzt verrät.