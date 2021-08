13.08.2021 ( vor 9 Stunden )



Die Pandemie nimmt ihren Anfang in der chinesischen Stadt Wuhan. Zur Entstehung des Virus gibt es mehrere Theorien, auch eine Laborpanne wird von der WHO nicht ausgeschlossen. Um genaueres zu erfahren, soll China nun seine ersten Die Pandemie nimmt ihren Anfang in der chinesischen Stadt Wuhan. Zur Entstehung des Virus gibt es mehrere Theorien, auch eine Laborpanne wird von der WHO nicht ausgeschlossen. Um genaueres zu erfahren, soll China nun seine ersten Corona -Daten weiterleiten. 👓 Vollständige Meldung