guy Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 32,7 Das Robert Koch-Institut registrierte 5644 Corona-Neuinfektionen an einem Tag,… https://t.co/dnNAwiPWms vor 2 Minuten Paul Fotograph RT @BR24: Die Sieben-Tage-#Inzidenz nähert sich der Marke 35: Bundesweit liegt sie aktuell bei 32,7. In #Bayern müssen aktuell 24 #Corona-P… vor 8 Minuten 🔴Elke Martin RT @faznet: Guten Morgen! Das @rki_de registrierte 5644 Corona-Neuinfektionen an einem Tag, 2400 mehr als vergangene Woche. Intensivmedizin… vor 23 Minuten 🔴🔴🔴Baumfrau 🌳☀️😷 RT @faznet: Guten Morgen! Das @rki_de registrierte 5644 Corona-Neuinfektionen an einem Tag, 2400 mehr als vergangene Woche. Intensivmedizin… vor 26 Minuten Sevil Yapicioglu RT @faznet: Guten Morgen! Das @rki_de registrierte 5644 Corona-Neuinfektionen an einem Tag, 2400 mehr als vergangene Woche. Intensivmedizin… vor 27 Minuten #StayHome RT @faznet: Guten Morgen! Das @rki_de registrierte 5644 Corona-Neuinfektionen an einem Tag, 2400 mehr als vergangene Woche. Intensivmedizin… vor 28 Minuten