Präsident Ghani aus dem Exil: "Die Taliban haben gesiegt" Die Taliban stehen vor der Machtübernahme in Afghanistan. Am Flughafen in Kabul sind Schüsse gefallen. Präsident Ghani äußert sich nach seiner Flucht ins...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland





Taliban haben offenbar Masar-i-Scharif eingenommen In Masar-i-Scharif hatte die Bundeswehr bis Juni ihr Hauptquartier in Afghanistan. Jetzt ist die Stadt im Norden des Landes offenbar kampflos an die Taliban...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland