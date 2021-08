14.08.2021 ( vor 12 Stunden )



Bis Ende des Monats wollten die USA den Kampfeinsatz in Bis Ende des Monats wollten die USA den Kampfeinsatz in Afghanistan beendet haben. Wegen der vorrückenden Taliban gerät der Abzug zur Flucht. 5000 US- Soldaten sollen die Evakuierungen sichern. 👓 Vollständige Meldung