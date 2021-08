Humanist. Union MR RT @hessenschau: Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sorgt weltweit für Entsetzen. Viele befürchten "eine Rückkehr in die Steinze… vor 22 Minuten Alina Nahler Johnson verreiste am Samstag in den Urlaub. Am Sonntag kehrte er für die 2. Afghanistan-Sitzung in 3 Tagen zurück.… https://t.co/32cC9Z3X91 vor 40 Minuten BSAktuell Foto: Angela Merkel, über dts NachrichtenagenturBerlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Machtübernahme der Talib… https://t.co/dVvcAx23CR vor 44 Minuten X N🏳️‍🌈 RT @hessenschau: Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sorgt weltweit für Entsetzen. Viele befürchten "eine Rückkehr in die Steinze… vor 47 Minuten Rojname News Deutsch Machtübernahme der Taliban: Wir müssen über Afghanistan reden https://t.co/uXMg2bhqJe vor 59 Minuten Rojname Kurdish News ☀️ Machtübernahme der Taliban: Wir müssen über Afghanistan reden https://t.co/zjMBY0SSQn vor 1 Stunde