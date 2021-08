Quelle: DPA - vor 5 Tagen



Deutschland setzt Abschiebungen nach Afghanistan aus 00:47 Berlin, 11.08.21: Wegen der dramatischen Verschlechterung der Sicherheitslage in Afghanistan schiebt Deutschland vorerst keine abgelehnten Asylbewerber mehr dorthin ab. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, dass der Bundesinnenminister aufgrund...