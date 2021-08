16.08.2021 ( vor 3 Stunden )



Saint-Louis-du-Sud (dpa) - Inmitten der Rettungseinsätze in Haiti nach dem verheerenden Erdbeben vom Samstag nähert sich ein Tropensturm dem Karibikstaat. Das Tiefdruckgebiet "Grace" zieht laut US-Hurrikanzentrum mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometern pro Stunde südlich an de