17.08.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Lage in der afghanischen Hauptstadt Die Lage in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist chaotisch. Die Bundeswehr hofft, Bundesbürger und Ortskräfte ausfliegen zu können. Eine andere Herausforderung: die wohl große Zahl der Flüchtlinge . Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan rechnen deutsche Politiker damit, dass 👓 Vollständige Meldung