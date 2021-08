18.08.2021 ( vor 18 Stunden )



Im deutschen Männersprint führt über Jahre kein Weg an Im deutschen Männersprint führt über Jahre kein Weg an Julian Reus vorbei. Nun verkündet der 33-Jährige ganz offiziell das Ende seiner Laufbahn, die bei Olympia in Tokio einen positiven Abschluss findet. Und die ihn zum schnellsten Deutschen über 100 Meter gemacht hat. 👓 Vollständige Meldung