Afghanistan | Taliban berichten von zwölf Toten am Kabuler Flughafen Seit der Machtübernahme der Taliban herrscht am Flughafen in Kabul Chaos. Laut den Islamisten soll dabei ein Dutzend Menschen getötet worden sein. Alle...

t-online.de vor 6 Stunden - Welt Auch berichtet bei • wiwo.de