Der größte Mann der USA ist tot. Der 2, 35 Meter große Igor Vovkovinskiy starb am Freitag im Alter von 38 Jahren. Zeit seines Lebens litt Igor Vovkovinskiy unter diversen Krankheiten. Der größte in den USA lebende Mann ist nach Angaben seiner Familie gestorben, wie US-Medien am Montag berichteten.