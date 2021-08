26.08.2021 ( vor 8 Stunden )



Der Attentäter von Charleston tötete im Jahr 2015 neun Afroamerikaner in einer Kirche. Seine Todesstrafe wurde nun von einem Berufungsgericht bestätigt. Vorerst droht dem 27-Jährigen aber keine Hinrichtung. Ein US-Berufungsgericht hat am Mittwoch das Todesurteil gegen den Attentäter von Charleston