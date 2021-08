Petra Geyer RT @Unka1951: Mutter und zwei Junge: Drei seltene Sumatra-Tiger in Drahtfalle verendet - via https://t.co/ZLgiMpDEdR https://t.co/aETcflpveC vor 36 Sekunden Jana😷🍀 🤙#HeadOfTheTable RReigns 🤙💙🇩🇪 RT @Unka1951: Mutter und zwei Junge: Drei seltene Sumatra-Tiger in Drahtfalle verendet - via https://t.co/ZLgiMpDEdR https://t.co/aETcflpveC vor 6 Minuten Ursula Kiefert Mutter und zwei Junge: Drei seltene Sumatra-Tiger in Drahtfalle verendet - via https://t.co/ZLgiMpDEdR https://t.co/aETcflpveC vor 8 Minuten idowa Nur noch wenige Sumatra-Tiger leben auf der indonesischen Insel. Nun sind drei von ihnen in einer Falle gestorben,… https://t.co/w53uVJjXlT vor 12 Minuten YouTube TV Española 24/7 Drei seltene Sumatra Tiger sind in Indonesien in einer Falle verendet https://t.co/KL7HR3cJeG via @YouTube vor 24 Minuten shz.de Weltweit gibt es nur noch rund 400 Sumatra-Tiger. Nun sind drei von ihnen in einer Tierfalle qualvoll verendet.… https://t.co/CPLNJf5Wh5 vor 1 Stunde