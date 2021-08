monsieur moutarde @RafaelBuchegger hab jetzt eine überschrift gelesen, dass Kurz einen Klimaschutz mit Hausverstand will, gehört so einer dazu oder nicht? vor 2 Stunden Robert Schuh RT @Robert_V_Schuh: Kurz: Will Klimaschutz mit Hausverstand.... Klimaschutz antwortet: Bin bescheiden, mir reichen schon Politiker mit Vers… vor 8 Stunden Robert Schuh Kurz: Will Klimaschutz mit Hausverstand.... Klimaschutz antwortet: Bin bescheiden, mir reichen schon Politiker mit… https://t.co/1MBKYy058g vor 8 Stunden david ramirer kurz will klimaschutz mit hausverstand. also gar keinen. er wurde daraufhin mit 123% der stimmen wiedergewählt. https://t.co/TqSkKRWgVL vor 8 Stunden