Laschet liegt in der Blitzumfrage nach der TV-Debatte abgeschlagen hinter Baerbock. Auch die meisten Sympathiepunkte kann der SPD-Kandidat verbuchen.

Das erste TV-Triell nutzen die Kandidaten unterschiedlich: Laschet attackiert, Baerbock präsentiert sich als echte Alternative. Scholz hingegen spricht am...

Analyse von Hugo Müller-Vogg - Während Scholz und Laschet im Duell punkten, kassiert Baerbock in der ARD den K.o. Am Sonntag standen alle drei Kanzler-Kandidaten in unterschiedlichen Formaten Rede und Antwort. Wer aber hat sich am besten geschlagen und wer musste einstecken?...

