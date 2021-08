30.08.2021 ( vor 2 Stunden )



Usnarz Gorny (dpa) - Ein kleines blaugraues Zelt hinter großen Militärlastwagen. Mehr ist nicht zu sehen von der Gruppe afghanischer Flüchtlinge, die seit fast drei Wochen an Polens Grenze zu Belarus festsitzt. Die letzten 200 Meter bis zu ihrem Lager am Waldrand hat die polnische Polizei abgeriegel