Der pakistanische Botschafter in Deutschland kündigt an, dass sein Land keine afghanischen Geflüchteten mehr aufnehmen werde. Nun seien "reichere und größere" Länder am Zug, sagt Mohammad Faisal. Die Absage erfolgt kurz vor einem Besuch von Bundesaußenminister Maas in Pakistan.