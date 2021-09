07.09.2021 ( vor 4 Stunden )

Eine Welle an Würdigungen und Erinnerungen geht nach dem Tod von Jean- Paul Belmondo durch Frankreich. Die franz ösische Filmlegende ist im Alter von 88 Jahren am Montag in Paris gestorben. Von Politik über Kultur bis zur Pariser Feuerwehr zollte man Belmondo Tribut.