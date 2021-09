07.09.2021 ( vor 4 Tagen )

Die radikalislamischen Taliban haben am Dienstag erste Vertreter ihrer Übergangsregierung präsentiert. Von der angekündigten „inklusiven Regierung“ ist vorerst nichts zu bemerken – die meisten Mitglieder haben direkten Bezug zum ersten Taliban-Regime, das zwischen 1996 und 2001 in Afghanistan an der Macht war. Eine Personalie sticht besonders hervor: Der international wegen Terrors gesuchte Sarajuddin Haqqani soll Innenminister werden.