Syd RT @nicolediekmann: „Ich weiß nicht, wie man die vergangenen Jahre in Zwickau zugebracht hat. Eine andere Antwort als “komatös” will mir ab… vor 6 Minuten Reiner Sobota RT @nicolediekmann: „Ich weiß nicht, wie man die vergangenen Jahre in Zwickau zugebracht hat. Eine andere Antwort als “komatös” will mir ab… vor 11 Minuten Isahundedame RT @nicolediekmann: „Ich weiß nicht, wie man die vergangenen Jahre in Zwickau zugebracht hat. Eine andere Antwort als “komatös” will mir ab… vor 15 Minuten ❤️🖤 KrisLör❤️🖤 RT @nicolediekmann: „Ich weiß nicht, wie man die vergangenen Jahre in Zwickau zugebracht hat. Eine andere Antwort als “komatös” will mir ab… vor 16 Minuten Garion Coyote RT @nicolediekmann: „Ich weiß nicht, wie man die vergangenen Jahre in Zwickau zugebracht hat. Eine andere Antwort als “komatös” will mir ab… vor 16 Minuten SevillanaDirndl 💃antifascista RT @nicolediekmann: „Ich weiß nicht, wie man die vergangenen Jahre in Zwickau zugebracht hat. Eine andere Antwort als “komatös” will mir ab… vor 21 Minuten