Der Covid-19-Impfstoff von Biontech ist in Deutschland bisher nur für über Zwölfjährige zugelassen. Doch das deutsche Unternehmen verkündet nun Fortschritte bei Studien mit Kindern ab fünf Jahren. Bald will es dazu Ergebnisse vorlegen. Noch im Herbst könnten Impfungen starten.