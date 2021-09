11.09.2021 ( vor 6 Stunden )



Mit einem von Katar organisierten Flug sind 45 Deutsche und ihre Verwandten aus Kabul gerettet worden. Der Bundesregierung zufolge sind weitere Evakuierungsflüge in Planung. Mit einem zweiten Passagierflug der Gesellschaft Qatar Airways sind am Freitag auch 45 Bundesbürger mit Familienangehörigen a Mit einem von Katar organisierten Flug sind 45 Deutsche und ihre Verwandten aus Kabul gerettet worden. Der Bundesregierung zufolge sind weitere Evakuierungsflüge in Planung. Mit einem zweiten Passagierflug der Gesellschaft Qatar Airways sind am Freitag auch 45 Bundesbürger mit Familienangehörigen a 👓 Vollständige Meldung