12.09.2021 ( vor 8 Stunden )



Berlin (dpa) - Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 80, 2. Das geht aus Angaben des Instituts vom Sonntagmorgen hervor. Am Vortag hatte der Wert bei 82, 8 gelegen, vor einer Woche bei 83, 1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 73 Berlin (dpa) - Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 80, 2. Das geht aus Angaben des Instituts vom Sonntagmorgen hervor. Am Vortag hatte der Wert bei 82, 8 gelegen, vor einer Woche bei 83, 1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 73 👓 Vollständige Meldung