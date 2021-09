Dirk Schelges RT @omisintheair: Wer will diese PommesEsserin denn auch sehen? Esken ist m.E. die unfähigste, dümmste und diffamierendste SPD Vorsitzende,… vor 4 Minuten Matthias Klarname 🇮🇱🇩🇪🇺🇸🇮🇱 RT @omisintheair: Wer will diese PommesEsserin denn auch sehen? Esken ist m.E. die unfähigste, dümmste und diffamierendste SPD Vorsitzende,… vor 9 Minuten Beltschazzar RT @BILD: *** BILDplus Inhalt *** Triell-Talk bei Anne Will - Esken versteckt sich vor Anne Will an der Pommesbude https://t.co/jsHYjcn8oO vor 11 Minuten Billy RT @omisintheair: Wer will diese PommesEsserin denn auch sehen? Esken ist m.E. die unfähigste, dümmste und diffamierendste SPD Vorsitzende,… vor 12 Minuten Isolde RT @omisintheair: Wer will diese PommesEsserin denn auch sehen? Esken ist m.E. die unfähigste, dümmste und diffamierendste SPD Vorsitzende,… vor 13 Minuten Anton Khananayev RT @AliCologne: "Hat Saskia Esken sich an der Pommesbude versteckt vor Anne Will?" Wer die SPD wählt, hat die Kontrolle über sein Leben ve… vor 14 Minuten