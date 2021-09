sächsische.de Etwa 1.500 Menschen demonstrierten am Montagabend in #Dresden gegen den Auftritt des AfD-Politikers Björn Höcke bei… https://t.co/iqOuOTgR2E vor 9 Minuten ZEIT ONLINE Politik Hunderte Menschen haben in #Dresden so laut gegen einen Auftritt von AfD-Rechtsaußen Björn #Höcke demonstriert, das… https://t.co/L8FYYlSCd6 vor 25 Minuten Danilo RT @KBSachsen: Der Protest gegen Neonazis und Faschisten am Hauptbahnhof in #Dresden ist richtig laut! Die Anhänger von #Bachmann und #Höck… vor 27 Minuten Dj Merklin Wie niedlich und dennoch wird die AfD gewählt! Protest gegen Höcke und Pegida in Dresden https://t.co/cOUFBVSvG4 vor 36 Minuten FREE the Words Protest gegen Höcke und Pegida in Dresden https://t.co/Oh6QmmFLOs https://t.co/iQqQNUv0z0 vor 52 Minuten Hamburger Abendblatt Protest gegen Höcke und Pegida in Dresden https://t.co/3jfCGG40nH https://t.co/SAoTYaQmir vor 1 Stunde