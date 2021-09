14.09.2021 ( vor 2 Stunden )



Verbindung in die Neonazi- und Ku-Klux-Klan-Szene: Ein 26-Jähriger hat in Frankreich vier Bomben gebaut, die mit radioaktivem Material gefüllt waren. Das hatte er offenbar auf Ebay gekauft. Ein Verbindung in die Neonazi- und Ku-Klux-Klan-Szene: Ein 26-Jähriger hat in Frankreich vier Bomben gebaut, die mit radioaktivem Material gefüllt waren. Das hatte er offenbar auf Ebay gekauft. Ein franz ösischer Schüler soll für ein Unterrichtsprojekt an seiner Berufsschule vier Bomben mit Uranstaub geb 👓 Vollständige Meldung