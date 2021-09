Von US-Armee ausgeflogen: 90 Afghanen beantragen in Ramstein Asyl Auf der US-Militärbasis in Ramstein warten derzeit noch Tausende aus Afghanistan ausgeflogene Ortskräfte und ihre Familien auf die Weiterreise in die USA....

n-tv.de vor 1 Woche - Welt





Rund 90 Asylanträge von Afghanen vom US-Stützpunkt Ramstein Einige der vom US-Militär ausgeflogenen Afghanen wollen als Flüchtlinge in Deutschland bleiben. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Dienstag auf...

t-online.de vor 1 Woche - Politik