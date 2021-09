15.09.2021 ( vor 3 Stunden )



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärt in ihrer Rede zur Lage der Nation die Zeit für gekommen, auf EU-Ebene stärker in der Verteidigungspolitik zusammenzuarbeiten. Details will sie bei einem Gipfel im kommenden Jahr besprechen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärt in ihrer Rede zur Lage der Nation die Zeit für gekommen, auf EU-Ebene stärker in der Verteidigungspolitik zusammenzuarbeiten. Details will sie bei einem Gipfel im kommenden Jahr besprechen. 👓 Vollständige Meldung