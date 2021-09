21.09.2021 ( vor 3 Stunden )



Am 1. November 2021 ist Allerheiligen. Was es damit auf sich hat und in welchen Bundesländern Am 1. November 2021 ist Allerheiligen. Was es damit auf sich hat und in welchen Bundesländern Feiertag ist – und wann Allerseelen ist. 👓 Vollständige Meldung