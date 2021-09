Quelle: Spot on News STUDIO - vor 1 Woche



So heiß kann eine Maske sein: Kuss von Bennifer haut alle um 01:00 Jennifer Lopez und Ben Affleck zeigten sich am Montagabend schwer verliebt bei der Met Gala in New York. Das Paar tauschte sogar trotz Maske einen innigen Kuss aus.