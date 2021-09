21.09.2021 ( vor 2 Stunden )



In den USA steht das Recht auf Abtreibung vor der Abschaffung. Für viele prominente Sportlerinnen ein Skandal, weshalb sie nun an die Öffentlichkeit gehen. Das Ziel: der Erhalt der weiblichen Selbstbestimmung. Federführend bringt sich dabei Fußballstar Megan Rapinoe ein.