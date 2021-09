Quelle: DPA - vor 18 Stunden



Sexarbeiterin tot - Ermittler gehen von Tötungsdelikt aus 00:55 Hannover, 21.09.21: Im Fall der tot in ihrer Wohnung in Hannover gefundenen Sexarbeiterin hat sich der Verdacht eines Tötungsdelikts bestätigt. Bei der Obduktion der Frau hätten die Rechtsmediziner festgestellt, dass die Frau durch Fremdeinwirkung gestorben ist. Das sagte eine Polizeisprecherin am...