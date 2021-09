Will als "letzter Brasilianer" geimpft werden - Bolsonaro isst Pizza auf dem Bürgersteig, weil er ungeimpft nicht ins Restaurant kommt Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro darf wegen mangels Corona-Impfung nicht in New Yorker Restaurants essen. Nun wurde er Pizza essend auf einem Bürgersteig...

Ungeimpfter Bolsonaro muss Pizza auf dem Bürgersteig essen In New York dürfen nur Geimpfte in die Restaurants. Da der brasilianische Präsident ungeimpft ist, musste er am Rande der UN-Generaldebatte im Freien essen.

